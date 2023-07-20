В ДНР выпустят около 500 альбомов о природе и истории Донбасса осенью 2023 года

Председатель госкомитета Роман Кишкань отметил, что в госкомэкополитики также выпускают экологические календари и проводят конкурсы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены выпустить осенью 2023 года около 500 альбомов, которые познакомят читателей с природой и историей Донбасса. Дизайн альбома уже завершен, сообщил ТАСС в четверг на выставке-конференции фонда "Нотайвори" "Донбасс необычайный" в Москве председатель госкомитета Роман Кишкань.

"Мы закончили дизайн презентационного альбома, который показывает связку истории и природы Донбасса. Это будет 150 страниц - целая книга. Мы планируем сделать тираж где-то около 500 экземпляров. Презентовать альбом мы планируем в ноябре этого года, там уже практически все готово", - сказал Кишкань.

Он добавил, что в госкомэкополитики при главе ДНР также выпускают экологические календари и проводят конкурсы. Одним из них является конкурс "Золотой пеликан", на котором, помимо жителей ДНР, в этом году будут участвовать жители Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. "Там десять номинаций, есть возможность для каждого гражданина активного в чем-то себя проявить. Это могут быть предприятия, которые внедряют новые технологии, те же экологически чистые, это может быть природоохранная акция, это может быть художественное произведение", - пояснил Кишкань, добавив, что итоги будут подведены 14 октября в День работников заповедного дела в ДНР.

По его словам, в ДНР проводится активная работа по экопросвещению молодежи. В частности, были сняты три документальных фильма от 10 до 25 минут, которые показывают самые красивые элементы природы, связанные с историческими событиями на Донбассе. "Например, есть фильм "Сквозь века течет река" о нашей главной реке Кальмиус, есть фильм о старообрядцах "Отечества столпы сторожевые", а также фильм "Там, где родился, там моя земля", который посвящен Хомутовской степи", - подчеркнул Кишкань.

Площадками для экологического и исторического просвещения молодежи могут стать три ландшафтно-рекреационных парка в ДНР. В каждом есть группа, которая занимается рекреационными вопросами и вопросами просвещения. Они работают с дошкольными учреждениями, с младшими классами и со студентами, это системная работа.

Кроме того, сотрудники госкомэкополитики расширяют присутствие в онлайн-пространстве. "Наши сотрудники очень активно развивают сайт. Там есть вся информация для нужд бизнеса, все новшества, которые мы вводим, там описываются. В том числе зарубежный опыт там также представлен", - резюмировал собеседник агентства.