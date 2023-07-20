20 июля, 17:42
Санкции в отношении России

Shaman назвал мелочью санкции Канады

По словам артиста, его будущее связано с Россией

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Включенный в санкционный список Канады певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, назвал это событие мелочью. Он связывает свое будущее с Россией, а не с другими странами.

Читайте также
Артисты, министры и московские чиновники. Кого коснулись новые санкции США, Канады и ЕС

"Сегодня вышел клип на мою новую песню "Мой бой", и уже через несколько часов я попал под санкции, - сказал в четверг ТАСС музыкант. - О таких мелочах мне думать некогда - в самом разгаре мой большой гастрольный тур "Я - русский", в рамках которого запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах нашей бескрайней страны. С ней я и связываю свое будущее".

20 июля Канада обновила санкционный список по России, в него вошли деятели культуры РФ. Рестрикции были опубликованы в четверг на сайте канадского МИД.

В новый список вошли генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), певицы Юлия Чичерина и Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова), продюсер Иосиф Пригожин, певица Ольга Кормухина. Кроме того, ограничения были введены против заслуженной артистки РФ Марии Шукшиной, актера Дмитрия Харатьяна.

Всего в санкционный список вошли 39 физических лиц. 

Теги:
КанадаРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация