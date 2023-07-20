Во Владимирскую область на 50-й Фатьяновский праздник приехали артисты из 15 регионов РФ

Министр культуры области Ольга Демина отметила, что в 2023 году на мероприятии впервые выступят представители ДНР и ЛНР

ТАСС, 20 июля. Творческие коллективы из 15 регионов России, включая артистов из Донецкой и Луганской народных республик, приехали во Владимирскую область для участия в мероприятиях 50-го Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни, посвященного советскому поэту, участнику Великой Отечественной войны Алексею Фатьянову. Открытие праздника состоялось в четверг.

"Для участия в юбилейном 50-м Фатьяновском празднике поэзии и песни к нам в Вязники приехали артисты из 15 регионов Российской Федерации, в том числе из новых регионов. Впервые на нашем празднике выступят артисты, представляющие Донецкую и Луганскую народные республики. В частности, из Луганска и Докучаевска", - сообщила ТАСС министр культуры Владимирской области Ольга Демина.

По ее словам, город Вязники, где открылся Фатьяновский праздник, называют "песенной столицей России". "За годы проведения праздника он стал ярким брендом Владимирского края. Ежегодно в июле в Вязники съезжаются все, кому дорого творчество Алексея Ивановича Фатьянова, который является важной частью богатейшей песенной и поэтической культуры России", - подчеркнула министр.

Первые литературные работы поэта пришлись на предвоенные годы. Многие стихотворения, в том числе ставшие всенародно любимыми песнями, посвящены Великой Отечественной войне. Темы, которые поднимал поэт в своих работах, близки и сегодняшним поколениям.

Праздник открылся этим вечером концертом хоровых коллективов, встречей поэтов, а также кинопоказом. 21 и 22 июля в Вязниках пройдут поэтические вечера, фольклорный праздник "Вязниковский разгуляй", концерт-парад духовых оркестров на Соборной площади, праздничный концерт государственного Кубанского казачьего ансамбля "Криница", хоровой праздник "Июльское разноцветье" с участием коллективов из регионов России, выставка-ярмарка мастеров народно-художественных промыслов "Город мастеров". Центральным и завершающим событием праздника станет гала-концерт 22 июля, где выступят артисты из Владимирской области, а также из Петербурга, Татарстана, Оренбурга, Краснодара, Адыгеи, Нижнего Новгорода, ДНР и ЛНР.

Фатьяновский праздник поэзии и песни проводится в городе Вязники с 1974 года, а в 1988 году ему был присвоен статус всероссийского. Ежегодно это событие собирает известных поэтов, композиторов, исполнителей и всех, кому дорого творчество Алексея Ивановича Фатьянова. В числе организаторов праздника - внучка поэта, генеральный директор Государственного культурного центра им. А. И. Фатьянова в Москве Анна Китина-Фатьянова.