Мариинка покажет комическую оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры"

Спектакль представят на Новой сцене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в пятницу премьеру единственной комической оперы Рихарда Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры". Спектакль на Новой сцене пройдет под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

Режиссер спектакля Константин Балакин считает, что в опере заложено много размышлений об искусстве. "В ней присутствует лирика, в ней есть и место для улыбки, и здоровая доля пафоса", - сказал журналистам постановщик. Основной идеей спектакля стала мысль о том, что невозможно создать новое в отрыве от корней, а подлинное искусство всегда соседствует с любовью.

В главных партиях на премьере заявлены Ирина Чурилова (Ева), Михаил Петренко (Ганс Сакс), а также Сергей Скороходов, Михаил Векуа и Роман Арндт (Вальтер фон Штольцинг). Сценографию и костюмы для постановки создала художник Елена Вершинина.

Спектакль длится пять с половиной часов, он прикрочен к 210-летию со дня рождения композитора.

Премьера "Нюрнбергских мейстерзингеров" состоялась летом 1868 года в Мюнхенском придворном театре. В России ее представили целиком в 1898 году - в Мариинский театр оперу привезла интернациональная труппа под управлением Ганса Рихтера. Собственную постановку "Нюрнбергские мастера пения" на русском языке Мариинский представил в 1914 году, но она была исключена из репертуара с началом Первой мировой войны. После еще ряда постановок в Москве и Ленинграде "Нюрнбергские мейстерзингеры" целиком не исполнялись в России на протяжении почти 100 лет.