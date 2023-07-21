Shaman выпустил клип на песню "Мой бой", снятый в зоне проведения СВО

В клипе зрители могут увидеть кадры, снятые самим артистом, во время его поездок в Донбасс, а также концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне

© SHAMAN/YouTube

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Клип на новую песню "Мой бой", снятый в зоне проведения специальной военной операции (СВО), выпустил в сети певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Об этом в четверг сообщила пресс-служба артиста.

"В течение полугода съемки документального видео шли на передовой и во время благотворительного тура музыканта по Новороссии. Героями ролика стали местные жители, добровольцы и бойцы Армии России, медики, волонтеры и военкоры", - говорится в сообщении. В клипе зрители могут увидеть кадры, снятые самим артистом, во время его поездок в Донбасс, а также концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне.

Как напомнил ТАСС Shaman, 2023 год он начал с поездки в Новороссию. "Гордые жители этого непокоренного края произвели на меня неизгладимое впечатление. А достоинство, с которым они превратили свой ежедневный подвиг в профессию, вдохновило меня на создание песни "Мой бой", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что все кадры в клипе являются документальными. "Новороссия в нем показана такой, какой увидел ее я сам", - заключил музыкант, выступивший автором идеи и режиссером ролика.