В Москве начался прием заявок на творческий конкурс видеороликов для молодежи

Итоговые работы представят на фестивале детского и подросткового кино в 2024 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в конкурсе видеоконтента для подростков от 13 до 17 лет начался в Москве и продлится до 30 сентября. Победители смогут поехать в международные киноэкспедиции, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Креативное пространство "Кинокампус Горького" при поддержке правительства Москвы организует творческий конкурс видеоконтента для молодежи. Его победители смогут отправиться в международные киноэкспедиции и снять собственные короткометражные фильмы. Итоговые работы участники представят на фестивале детского и подросткового кино в 2024 году", - говорится в сообщении.

Познакомиться с условиями отбора и подать заявку можно на сайте креативного пространства до 30 сентября. Творческое испытание рассчитано на подростков от 13 до 17 лет, им нужно снять видеовизитку на одну из девяти предложенных тем. Экспертный совет оценит работы и определит список из 200 финалистов.

В октябре на базе Киностудии имени Горького в рамках второго этапа организуют занятия с профессиональными кураторами. Участникам предстоит использовать полученные знания при подготовке короткометражных фильмов и роликов. В очном туре победителями станут 90 человек, которые и отправятся в бесплатные киноэкспедиции.

"Авторы лучших работ присоединятся к киноэкспедициям в Сербию, Турцию, Армению, Узбекистан, Казахстан или Белоруссию. Там конкурсанты познакомятся с местными молодежными проектами", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.