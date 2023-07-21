Полная версия фильма Тарковского "Андрей Рублев" вошла в конкурс "Венецианская классика"

В программе также покажут ленту Сергея Параджанова "Тени забытых предков"

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Почти 20 картин - отреставрированные копии шедевров кинематографа ХХ века - вошли в специальный конкурс Венецианского кинофестиваля. Как сообщила в пятницу дирекция старейшего в мире киносмотра, в программу вошла полная версия ленты Андрея Тарковского "Андрей Рублев" 1966 года.

Как указывается, на фестивале покажут полную версию, которая подверглась цензуре и никогда ранее не представлялась. Ленту отреставрировал Международный институт Андрея Тарковского совместно с партнерами. У картины, признанной одним из лучших фильмов в истории кино, была непростая судьба, как и у ее создателя, который работал и в Италии.

В программу вошла также лента Сергея Параджанова "Тени забытых предков" 1965 года. Она представлена как фильм с Украины, поскольку картина была снята на киевской киностудии имени Довженко и по художественным соображениям на украинском языке. В эту секцию, которую традиционно судит жюри из студентов кинематографических вузов, вошли ленты из США, в том числе Фрэнсиса Форда Копполы, Уильяма Фридкина, Терренса Малика, а также из Италии, Ирана, Франции и Японии. Возглавит жюри режиссер и сценарист Андреа Паллаоро. Отдельный конкурс посвящен документальным фильмам о кино и его деятелях.

Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль, или Выставка кинематографического искусства, как его официально называют, пройдет с 30 августа по 9 сентября. Открытие секции "Венецианской классики" посвятят Джине Лоллобриджиде, умершей в начале года в возрасте 95 лет, сообщили в дирекции фестиваля.