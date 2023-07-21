В Петербурге представили выставку архивных материалов к саммиту Россия - Африка

Ее посетители, в частности, смогут узнать о жизни предка Пушкина Абрама Ганнибала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Выставку архивных материалов "Санкт-Петербург - Африка. Контуры взаимодействия", которая войдет в культурную программу саммита и экономического форума Россия - Африка, представили в музейно-выставочном центре "Россия - моя история". Об этом рассказала ТАСС в пятницу специалист по экспозиционной и выставочной деятельности центра и куратор выставки Валерия Александрова.

"Выставка представляет собой 15 тематических блоков, которые рассказывают о том, как именно Санкт-Петербург на протяжении своей истории взаимодействовал со странами Африки. Она войдет в культурную программу саммита и экономического форума Россия - Африка, так что мы подготовили очень интересные факты. Большинство документов, которые мы оцифровали для этой выставки, вообще никто до этого не видел и не читал. Для меня многие из них стали сюрпризами", - поделилась Александрова.

Посетители выставки смогут узнать о жизни предка Пушкина Абрама Ганнибала, о путешествиях русских по Восточной Африке, о таком феномене, как "египтомания" в Петербурге, о визитах лидеров государств Африки в Петербург, о том, какие боевые корабли строились на петербургских верфях для этих государств, а также, среди прочего, о том, как в городском зоопарке появились первые африканские животные и как до сих пор живут в Петербурге их потомки. На выставке представлены как документы, так и архивные фотографии, в том числе из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Государственного музея городской скульптуры, Ленинградского зоопарка и других учреждений. Кроме того, выставка дополнена мультимедийным контентом, например, картой памятников архитектуры, связанных с культурой Египта.

"Петербург неслучайно выбран для проведения такого крупного мероприятия, как саммит Россия - Африка. Именно с Санкт-Петербургом связаны первые эпизоды российско-африканских контактов: торговых, культурных, просветительских. Мы лишь представляем архивно-документальное тому подтверждение", - подчеркнула Александрова.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".