Пианист Денис Мацуев откроет единственный в УрФО летний театр в Екатеринбурге

Глава города Алексей Орлов также сообщил, что ведутся переговоры об участии в мероприятии Валерия Гергиева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев примет участие в открытии единственного в Уральском федеральном округе летнего театра в центральном парке культуры и отдыха (Парке Маяковского) в Екатеринбурге. Открытие состоится 17 августа в рамках празднования 300-летия города, сообщил журналистам глава Екатеринбурга Алексей Орлов в пятницу.

"На территории парка 17 августа пройдет еще одно масштабное событие - после реконструкции откроется единственный в УрФО полноценный летний театр с участием Уральского академического филармонического оркестра. Уже сегодня есть уверенность, что одним из хедлайнеров открытия будет Денис Мацуев", - сказал он.

Кроме того, власти ведут переговоры об участии в открытии театра маэстро Валерия Гергиева. "Мы очень надеемся, что он также примет участие, мы в переговорном процессе", - добавил Орлов.

Денис Мацуев - пианист и общественный деятель. Народный артист России. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные праздничные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.