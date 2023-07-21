21 июля, 13:49

На 300-летии Екатеринбурга выступят Агутин, Пелагея и "Хор Турецкого"

Ожидаются также выступления групп "Агата Кристи", "Чайф", "Топ" и "Урфин Джус"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Артисты Леонид Агутин, Клава Кока, Пелагея, а также "Хор Турецкого" выступят в Екатеринбурге на праздничной неделе с 12 по 19 августа, посвященной 300-летию города. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава города Алексей Орлов.

"Это будет большая фестивальная неделя с 12 по 19 [августа], будет много громких имен и наших известных людей, и артистов", - сказал Орлов с уточнением, что на праздновании 300-летия Екатеринбурга выступят Леонид Агутин, Пелагея, "Хор Турецкого" и Клава Кока.

Также 19 августа концерт дадут участники Свердловского рок клуба - группы "Агата Кристи", "Чайф", "Топ" и "Урфин Джус", а также Вячеслав Бутусов и Настя Полева. В этот же день в культурно-развлекательном центре "Уралец" выступит певец Niletto. А 16-17 августа жители Екатеринбурга смогут услышать песни группы "Банд’Эрос" и увидеть балет Аллы Духовой "Тодес".

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация