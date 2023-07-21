Победителем кинофестиваля стран СНГ, Балтии, Грузии в Бишкеке стала режиссер из Белоруссии

Анна Гертман получила главный приз за работу "Колыбельная для Станислава"

БИШКЕК, 21 июля. /ТАСС/. Белорусский режиссер Анна Гертман стала победителем завершившегося в столице Киргизии кинофестиваля короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии. Об этом с церемонии закрытия фестиваля сообщает корреспондент ТАСС.

Гертман получила главный приз за работу "Колыбельная для Станислава". По семейным обстоятельствам она не смогла принять участие в церемонии награждения, поэтому диплом, статуэтка и денежный приз в размере 50 тыс. сомов (около $600) переданы ей через представителя Госкино Белоруссии.

Приз зрительских симпатий достался представителю Узбекистана Шерзоду Назарову за фильм "Жив солдат", а лучшей режиссерской работой признана лента россиянина Андрея Кречетова "Дом, в котором мы жили". "Очень приятно, что нас сюда пригласили, мы здесь познакомились с участниками, все очень чудесные ребята. Я думаю, что мы точно запомним этот фестиваль и это лето. Хочу сказать большое спасибо своей команде, своему мастеру Александру Николаевичу Сокурову. Обязательно передам ему, что мы привезли из Бишкека награду, он всегда очень радуется нашим успехам", - сказал Кречетов во время подведения итогов конкурса.

Победителем национальной части конкурса стал киргизский режиссер Толомуш Жаныбеков, представивший фильм "Дорога". В общей сложности в этом году было подано около 600 заявок на участие в фестивале. В финал его международной и национальной частей отобрали 12 и 15 картин соответственно.

Мнения зрителей

"Мне показалось, что в этом году национальная часть была посильнее международной", - поделилась мнением с корреспондентом ТАСС режиссер из Белоруссии Валерия Лемешевская. При этом предупредив, что ее оценка абсолютно субъективная, поскольку она смогла посвятить просмотру конкурсных работ всего один день.

Зрители, собравшиеся на церемонию награждения победителей, отметили, что в этом году интерес публики не очень высокий. Посмотреть конкурсные работы иногда приходили всего 10-15 человек. "Скорее всего, это связано с тем, что сейчас лето", - считает член жюри Стамбулбек Мамбеталиев. По его словам, многие горожане уехали в отпуск, а студенты - на каникулах. Когда фестиваль проводился в сентябре или декабре, заверил он, интерес публики был в разы выше.

В Киргизии считают, что кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии играет большую роль в эстетическом воспитании молодежи, а также в развитии и укреплении культурного диалога между странами. В 2023 году он проводился в столичном кинотеатре "Манас" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии, а также фонда "Айтыш" и Фонда культурного сотрудничества.