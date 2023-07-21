В четырех регионах России представят выставку "Духовные оплоты Петра I"

Официальное открытие новой передвижной выставки состоится 1 августа в Соловецком музее-заповеднике

ТАСС, 21 июля. Уникальный исторический проект - выставка "Духовные оплоты Петра I" будет представлена в Соловецком, Сергиево-Посадском, Кирилло-Белозерском музеях-заповедниках, а также в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга начиная с августа. Она расскажет, как жили монастыри при императоре, об их участии в проектах царя-реформатора, сообщили ТАСС в пресс-службе Кирилло-Белозерского музея-заповедника в пятницу.

"Выставка расскажет о русских православных обителях во время правления Петра Великого. На примере этих монастырей покажем, как жили русские православные обители при Петре I, поведаем об их роли в сохранении православных традиций и участии в грандиозных проектах царя-реформатора Петра Алексеевича Романова", - процитировала пресс-служба генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Несмотря на то, что юбилей Петра Великого остался в прошлом, его личность по-прежнему вызывает огромный интерес. Именно поэтому Кирилло-Белозерский музей-заповедник совместно с Соловецким и Сергиево-Посадским музеями-заповедниками при поддержке музея-заповедника "Петергоф" в рамках Ассамблеи петровских музеев России и федерального проекта "Россия, помнящая Петра", создали новый проект "Духовные оплоты Петра I", отметил гендиректор.

Официальное открытие новой передвижной выставки состоится 1 августа в Соловецком музее-заповеднике. По словам куратора проекта, заведующей научным отделом Кирилло-Белозерского музея Людмилы Теребовой, проект расскажет об истории обителей и поддержке государя крупнейшими монастырями. "Известно, что Троице-Сергиев монастырь уже на первом этапе петровских преобразований, начавшихся с армии и флота, оказывал поддержку царю в их осуществлении. За монастырский счет были построены и снаряжены военные корабли и галеры. Троицкие ремесленники из покупного железа и леса изготавливали военные принадлежности для артиллерии. Кроме того, значимой была и финансовая помощь - самый богатый монастырь России был и самым крупным кредитором русских монархов", - отметила Теребова.

Кирилло-Белозерский монастырь сохранял важную функцию духовного центра и также внес значительный вклад в военно-экономическое развитие страны. Хранившееся в обители пригодное стрелковое оружие и пушки передавались на пополнение снаряжения русской армии, а устаревшее оружие, значительная часть медной посуды и четвертая часть колоколов (6,5 тонны) были переданы для выплавки пушек и мортир. Монастырь ежегодно отправлял значительное количество людей, лошадей, хлеба на места военных действий, строительство новых городов, крепостей и кораблей флота. Монастырские люди участвовали в строительстве Санкт-Петербурга, в создании флота, воевали со Швецией. В Соловецком монастыре от настоятеля обители архимандрита Фирса Петр I получил благословение на судьбоносный для России военный поход против шведов в устье реки Невы, отметила куратор проекта.

Личные предметы монархов

По данным пресс-секретаря музея Марии Хаустовой, выставка покажет предметы допетровской эпохи из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника - отреставрированную серебряную ладаницу 1609 года (сосуд для хранения ладана), икону "Кирилл Белозерский и Сергий Радонежский" XVII века, Жалованную грамоту царя Алексея Михайловича архимандриту Кирилло-Белозерского монастыря Никите с братией 1675 года, а также памятники, связанные не только с эпохой Петра Великого, но и лично с ним - например, герб Российской империи 1722 года, который был изготовлен специально к приезду государя в Кирилло-Белозерский монастырь.

Проект познакомит с эксклюзивными экспонатами Соловецкого и Сергиево-Посадского музеев-заповедников - Евангелием напрестольным 1698 года, вложенным Петром I в Соловецкий монастырь, и кадилом, вкладом в Троице-Сергиев монастырь царей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софьи в 1686 году.

Выставка будет работать в Соловецком музее-заповеднике с 1 по 20 августа, в сентябре - в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. В октябре ее представят в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, а с 1 по 15 ноября - в Кириллове.