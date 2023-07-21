На выставке в Севастополе представили копию мундира создателя Черноморского флота

В ретрокинотеатре "Украина" открылась экспозиция, посвященная адмиралу Федору Ушакову

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Выставка, посвященная адмиралу Федору Ушакову, открылась в пятницу в Севастополе в преддверии Дня Военно-Морского флота России в ретрокинотеатре "Украина". Среди экспонатов - копия мундира Ушакова с орденами и личное оружие, передает корреспондент ТАСС.

Федор Ушаков -русский флотоводец, адмирал, один из создателей российского Черноморского флота (ЧФ). Для Севастополя и его жителей Ушаков является значимой фигурой. Он был не только великим флотоводцем, но и военным губернатором, который благоустраивал Севастополь и создавал образ города, который, по данным экспертов, частично сохранился до сих пор.

"В экспозиции отображен период ЧФ, который затрагивает борьбу с французскими интервентами на Средиземном море. Среди экспонатов - копия прижизненного портрета Федора Ушакова с острова Корфу, мундира с орденами и отличиями вице-адмирала ЧФ периода 1796-1801 годов, выполненная мастерской Сергея Карасева из Санкт-Петербурга, личное оружие, а также икона Святого Праведного Воина Феодора Ушакова", - сообщил ТАСС председатель совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Севастополе, советник музея Обороны Севастополя Дмитрий Серов.

По его словам, в будущем экспозиция будет пополняться и станет основой создаваемого в Севастополе духовно-патриотического центра Святого Праведного воина Феодора Ушакова. Инициатором создания центра стала Севастопольская кают-компания при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества в Севастополе.

Завершилось открытие выставки просмотром фильма "Корабли штурмуют бастионы" (режиссер Михаил Ромм, 1953 г.), который рассказывает о подвигах моряков-черноморцев в Средиземном море, освобождении Греческих островов и взятии французской крепости острова Корфу.

Ушаков - один из создателей российского Черноморского флота, с 1790 года - его командующий. Он разработал и применил маневренную тактику, одержав ряд крупных побед над турецким флотом в Керченском морском сражении. В 2001 году адмирал Ушаков был канонизирован Русской православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии, а в 2004 году был причислен к общецерковным святым.