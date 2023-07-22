В Крыму фестиваль музыки "Звезды Меганома" завершится выступлением Башмета

Концерт пройдет на пляже "Академический"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Фестиваль классической музыки "Звезды Меганома" завершится на пляже "Академический" в Крыму в субботу, 22 июля, концертом симфонического оркестра под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида".

"Шедевры классической музыки и произведения молодых композиторов сыграют в закатные часы прямо на побережье пляжа "Академический", - говорится в сообщении. - К команде мэтра и Легенды Тавриды в качестве дирижеров присоединятся молодые и перспективные участники образовательной программы".

В пресс-службе отметили, что смотр, открывшийся 20 июля, проходит в Крыму впервые. Он стал частью программы Академии творческих индустрий "Меганом", которая стартовала 16 июля и продлится до 23 июля. Среди ее экспертов народный артист России композитор Александр Чайковский, российский композитор и пианист Кузьма Бодров и другие. "По итогам образовательной программы при поддержке музыкального лейбла арт-кластера "Таврида" будет выпущен сборник авторских композиций молодых музыкантов", - заявлено в сообщении.

По словам художественного руководителя фестиваля Башмета, программа Академии "Меганом" была разработана "совместно с лучшими музыкантами России". "В Академии "Меганом" мы поддерживаем талантливых музыкантов и их авторскую музыку, направляем и продвигаем их творчество", - сказал маэстро.

Академия творческих индустрий "Меганом" - новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры и искусства, которая стала одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере творческих индустрий. ТАСС - генеральный информационный партнер.