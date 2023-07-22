На Венецианском кинофестивале заменили фильм открытия

Заявленная ранее на открытие картина Луки Гуаданьино "Претенденты" не будет участвовать в смотре

РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Венецианский кинофестиваль откроется показом фильма итальянского режиссера Эдоардо Де Анджелиса "Капитан" (Comandante), ранее заявленная на открытие картина Луки Гуаданьино "Претенденты" (Challengers) участвовать в смотре не будет. Как ТАСС пояснили в субботу в дирекции старейшего смотра в мире, заменить фильм открытия пришлось из-за решения продюсеров ленты, которую итальянец снял в США с американскими актерами - Зендеей, Майклом Фейстом, Джошем О’Коннором.

Фильм "Капитан", в котором рассказывается о капитане подводной лодки, спасающем экипаж потопленного вражеского судна, будет участвовать в основном конкурсе, уточнили в дирекции. Как отметил художественный руководитель Международной выставки киноискусства, как официально называется Венецианский фестиваль, Альберто Барбера, эта картина затрагивает актуальные моральные темы. "Поступок капитана Сальваторе Тодаро свидетельствует о противопоставлении этики и гуманности жестокой логике военного дела", - прокомментировал он. Тодаро - реальный персонаж. Он погиб в 1942 году в возрасте 34 лет.

Полная программа фестиваля будет представлена 25 июля. Жюри основного конкурса возглавит американский режиссер Дэмьен Шазелл. Ранее было объявлено, что обладателями высшей награды 80-го Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф станут итальянский режиссер Лилиана Кавани и гонконгский актер Тони Люн Чу Вай. Накануне также объявили, что полная отреставрированная версия фильма "Андрей Рублев" Андрея Тарковского вошла в секцию "Венецианская классика".