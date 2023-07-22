В Ленобласти впервые соединили масштабную экологическую акцию и байкерский фестиваль

Мероприятие состоялось на берегу Выборгского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль Baltic Rally, который проходит в Ленинградской области с 20 по 26 июля, впервые совместили с масштабной экологической акцией "Вода России". Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Мы уже не первый раз проводим экологическую акцию "Вода России", но впервые совместили ее с байкерским фестивалем. Тем более, третий мотофестиваль "Балтик Ралли" становится не только всероссийским, но и международным. Несмотря на все препоны, несколько клубов из ближнего зарубежья, Финляндии, Прибалтики, Германии, к нам сегодня присоединились", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Александра Дрозденко, который принял личное участие как в экологической акции, так и в мотофестивале.

В пресс-службе уточнили, что к акции, которая в этот раз проходила на берегу Выборгского залива, помимо участников фестиваля Baltic Rally, присоединились представители местной администрации, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Собранные ими отходы будут отправлены на переработку.

Акция "Вода России" проходит ежегодно в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Волонтеры проводят очистку берегов и прилегающих акваторий водных объектов от бытового мусора, древесного хлама, синтетических веществ.