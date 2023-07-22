На гастрофестивале "Да, шеф!" на Урале пройдут костюмированное шествие и кулинарные баттлы

Он состоится 22-23 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Гастрофестиваль "Да, шеф!", который проходит 22-23 июля и приурочен к 300-летнему юбилею города, впервые стартовал в Екатеринбурге в центральном парке культуры и отдыха (парке Маяковского). В рамках мероприятия пройдут уроки здорового образа жизни, кулинарные баттлы, мастер-классы и костюмированное шествие на тему еды и напитков, передает корреспондент ТАСС.

"Теперь, чтобы было понятно, я расскажу про правила нашей битвы. Сегодня на кулинарной битве участники будут готовить холодные супы. В каждом черном ящике есть определенный набор продуктов, который позволит нашим участникам что-нибудь придумать", - сказал на открытии фестиваля и старте кулинарных баттлов шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев.

На фестивале проходит кулинарная битва "Суперкулинар Екатеринбурга". В живом шоу сразятся профессиональные повара против кулинаров-любителей. А в суперфинале сильнейший из участников будет соревноваться с Ивлевым. Победители получит наградной половник из серебра с позолотой, изготовленный специально для фестиваля.

В течение двух дней организуют несколько мастер-классов. В частности, пит-мастер Роман Гуров покажет, как приготовить "грязные" стейки и утки в бочке, а дети вместе со студентами техникума "Кулинар" будут готовить итальянскую пасту, печь праздничный хлеб - халы, миксовать авторские коктейли и смузи, а также осваивать сервировку стола.

Одним из главных событий второго дня станет приготовление самого большого рулетика из ветчины с сыром и майонезом.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.