22 июля, 11:51

В Москве на станции метро открылась выставка "Путешествие в детство"

В экспозицию вошли изображения памятных монет, посвященных сказкам, детской литературе, кинематографу и мультфильмам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пассажиры московского метро смогут посмотреть изображения, которые посвящены сказкам памятных монет на выставке "Путешествие в детство". Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Хорошая новость для нумизматов и не только. Мы открыли выставку "Путешествие в детство" на станции метро "Выставочная" вместе с Банком России. Вы можете увидеть изображения памятных монет, посвященных сказкам, детской литературе, кинематографу и мультфильмам. Фото позволят разглядеть мельчайшие детали", - говорится в сообщении.

В экспозиции представлена история создания и интересные факты о монетах, а также информация о тираже, металле и художниках-медальерах. Например, посетители познакомятся: с монетой, на которой впервые появились сказочные персонажи; с монетой, выпущенной в честь 150-летия Московского зоопарка; с монетами, созданными в честь детских художников и писателей; с монетами, которые посвящены героям мультфильмов "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Маша и Медведь", "Бременские музыканты" и многими другими.

"Выставка работает до 31 июля. Вход свободный", - уточняется в материале. 

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