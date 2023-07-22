В Нижнем Новгороде на выставке представили работы созданные из бытовых отходов

Таким образом художники показывают способ избавления мира от мусора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Выставка "Эковолна" открылась в субботу в Нижнем Новгороде в галерее "Луна" в рамках фестиваля экологического искусства, в экспозиции представлены работы в различных техниках, в том числе технике апсайклинга, когда отходы преобразуются в предметы искусства, передает корреспондент ТАСС.

Так, в галерее представлены работы Сергея Кожуховского, Елизаветы Козырь, Антона Прохорова, Андрея Алексеенко, Екатерина Береснева, Константина Белоусова и других авторов. Экспонаты выполнены разными техниками, в том числе здесь можно увидеть графические работы, а также произведения апсайклинг-искусства, когда работы создаются из ненужных вещей, которым дается вторая жизнь. Таким образом художники показывают способ избавления мира от мусора.

Среди экспонатов произведения "Хранитель экологии", "Космическая симфония 11.918", "Офелия", "Пластиковый лес", "Не робот", "Слоны уходят", "Белая" и другие. Так, например, работа "Офелия" Елизаветы Козырь символизирует чистоту и красоту, дарованную природой, но утопающую при этом в плодах развития промышленности. Над печальным лицом шекспировской героини смыкаются волны пластиковых пакетов и бутылок. Работа "Фестиваль" Сергея Кожуховского - это художественный манифест об экологической ответственности и осознанности рекламной индустрии.

Мероприятия фестиваля "Эковолна" пройдут с 22 июля по 6 августа. Соединяя изобразительное искусство, музыку, слово и чувство юмора, участники проекта создают произведения искусства из ненужных вещей и отходов, дарят вещам вторую жизнь и новую эстетическую функцию, показывая, как можно избавить мир от мусора.

Помимо выставки, 29 июля состоится городской экопраздник в парке "Швейцария". Участники фестиваля и финалисты проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" номинации "Экоарт" продемонстрируют свои произведения. Особым событием фестиваля станет перформанс "Человек убегающий".