Гран-при Шукшинского кинофестиваля получил якутский фильм "Не хороните меня без Ивана"

Всего в рамках мероприятия показали 41 фильм и сделали 127 кинопоказов

БАРНАУЛ, 22 июля. /ТАСС/. Якутский фильм "Не хороните меня без Ивана" режиссера Любови Борисовой получил гран-при в конкурсной программе полного метра XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Об этом в субботу рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

"XXV (Шукшинский - прим. ТАСС) кинофестиваль завершился. За это время мы показали 41 фильм, сделали 127 кинопоказов в 12 территориях Алтайского края. Вручили четыре главных приза в разных номинациях: это гран-при в полном метре, его получил якутский фильм Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана", короткометражный фильм ("Бебеа, бабуа, Анзорик, я и мама" - прим. ТАСС), документальный фильм "Оторванные". И главным призом у нас также считается специальный губернаторский приз, он вручается в полном метре и его получил фильм "Доктор", режиссер Артем Темников", - сказала Безрукова, отвечая на вопрос ТАСС.

Она также отметила, что документальная конкурсная программа и спецпрограмма "Сделано в Сибири" появились в рамках фестиваля впервые. По словам Безруковой, впервые в рамках мероприятия состоялся и один из этапов работы над созданием сериала "Чуйский тракт".

"Призы в программе "Сделано в Сибири" мы не присуждали, потому что мы ставим себе задачу стать одним из сибирских центров развития кинематографии, и Шукшинский фестиваль нам позволяет это сделать", - отметила она.

Шукшинский кинофестиваль - всероссийский кинофестиваль, проходящий в рамках ежегодного фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", посвященного памяти Василия Шукшина. Проводится ежегодно, в июле, показы фильмов проходят в столице Алтайского края - Барнауле, на родине Шукшина - в селе Сростки, а также различных городах края. В 2023 году Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" и XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль проходил в регионе с 18 по 22 июля.