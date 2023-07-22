В Крыму на фестивале "Звезды Меганома" прошел концерт симфонического оркестра

В программе мероприятия прозвучали произведения Рахманинова, Шостаковича, а также сочинения молодых авторов, созданные непосредственно в ходе образовательной программы фестиваля

СУДАК /Республика Крым/, 22 июля. /ТАСС/. Большой концерт симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета стал главным событием первого фестиваля классической музыки "Звезды Меганома". Шедевры классической музыки и произведения молодых композиторов в субботу прозвучали на закате на пляже "Академический" расположенном рядом с арт-кластером "Таврида-Арт".

"Люди, никогда вместе не выступавшие на сцене, молодые музыканты - сегодня их должно объединить стремление к достижению того, что мы репетировали. Нужна невероятная концентрация слуховая - потому что ветер задувает в микрофоны и это мешает им слышать друг друга. Но мы легких путей не ищем, поэтому в программе сегодня сложные, но невероятно красивые произведения", - сказал Башмет журналистам перед началом концерта.

На одной площадке с прославленным дирижером выступили молодые музыканты и композиторы. Зрителями стали несколько сотен человек, вход на концерт был бесплатным.

В программе концерта прозвучали произведения Рахманинова, Шостаковича, других известных российских и советских композиторов, а также сочинения молодых авторов, созданные непосредственно в ходе образовательной программы фестиваля.

"Восемь авторов на тему "Тавриды" сочинили по полторы минутки - это в одном произведении [исполняется], это мировая премьера", - отметил Башмет.

Отвечая на вопрос ТАСС о перспективах фестиваля, он обратил внимание на то, что арт-кластер развивается быстрыми темпами и не исключил появление на его территории концертного зала. "Тут же чудо свершилось. В прошлом году всего этого не было, <...> сложно себе представить, как это так качественно и так быстро все это здесь построилось. Наверное, нужен концертный зал на берегу моря, чтобы на случай дождя или слишком сильного солнца была крыша и готовая выстроенная подзвучка", - сказал дирижер.

О фестивале

Фестиваль проходит в рамках образовательной программы "Академия Юрия Башмета" Академии творческих индустрий "Меганом" - проекта "Таврида.АРТ" с 16 по 23 июля. Участие в образовательной программе и фестивале принимают 125 молодых артистов симфонических оркестров, композиторы, дирижеры и звукорежиссеры со всей России.

Концертная программа фестиваля открылась 20 июля выступлением музыкантов на финале Всероссийского конкурса "Большая перемена в Артеке. Концерт солистов симфонического оркестра и композиторов с авторскими произведениями состоялся в Доме шампанских вин в Новом Свете. Также частью фестиваля стали камерные концерты квартетов участников симфонического оркестра.

Академия творческих индустрий "Меганом"- новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала одной из ведущих площадок России по созданию проектов в этой сфере.