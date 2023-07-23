В Царском Селе покажут оперу Моцарта "Так поступают все женщины"

Спектакль завершит XII Санкт-Петербургский фестиваль "Опера - всем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Опера Вольфганга Амадея Моцарта "Так поступают все женщины" будет показана в воскресенье на Парадном плацу Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село". Этим спектаклем завершится XII Санкт-Петербургский фестиваль "Опера - всем".

"Мы рады, что заключительный аккорд фестиваля прозвучит именно в Царском Селе - месте, которое исторически, смыслово и энергетически связано с женщинами. Это любимая летняя резиденция двух великих императриц - Елизаветы Петровны и Екатерины ll. Думаю, мы станем свидетелями прекрасного оперного действа", - сказала, приветствуя участников фестиваля, директор Музея-заповедника Ольга Таратынова.

Это уже третья опера Моцарта в рамках фестиваля, естественными декорациями для которой станет Екатерининский дворец. Содержание пьесы, развивающее мотив испытания любви, напоминает о духе любовной интриги, наполняющем литературу галантного века.

В исполнении оперы примут участие Оркестр Музыкального театра имени Федора Шаляпина "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранджело. Главные партии исполнят Анна Викулина, Назия Аминева, Анастасия Самарина, Павел Шнипов из Театра имени Шаляпина, солиат Мариинского театра Сергей Романов и приглашенный солист этого театра Яков Стрижак. Спектакль будет представлен в режиссуре Виктора Высоцкого и сценографии Юлии Гольцовой.

Фестиваль, который из года в год свободно посещают все желающие, проходит при поддержке городского комитета по культуре. Спектакли идут под открытым небом на фоне архитектурных достопримечательностей города. В программу этого лета, кроме опер Моцарта, входили оперы "Садко" Николая Римского-Корсакова, "Тоска" Джакомо Пуччини, "Летучий голландец" Рихарда Вагнера.