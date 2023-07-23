Театр Бориса Эйфмана отправился на гастроли в Москву с четырьмя балетами

Выступления пройдут с 25 по 30 июля на исторической сцене Большого театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Труппа Академического театра балета Бориса Эйфмана отправляется в воскресенье с четырьмя спектаклями на гастроли в Москву. Выступления петербуржцев пройдут с 25 по 30 июля на исторической сцене Большого театра России, сообщает пресс-служба театра.

"Труппа Бориса Эйфмана завершит 46-й сезон показом в Москве литературно-хореографической тетралогии "Иное пространство слова". Она включает спектакли по шедеврам русской классической литературы: "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха" ("Братья Карамазовы") и "Анна Каренина". Гастроли состоятся в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", - рассказали в пресс-службе.

Обращение к большой литературе является знаковой особенностью творческого метода народного артиста России Эйфмана. Сам хореограф подчеркивает: ему интересен не механический пересказ сюжета книг, а опыт открытия в хрестоматийных текстах того, "что скрыто между строк и может быть осмыслено и выражено лишь с помощью языка танца".

Творческое партнерство театра с фестивалем "Черешневый лес" насчитывает уже 11 лет, и включает все основные постановки Эйфмана.