В Петербурге пройдет концерт "Онегин. Жизнь героя"

Он станет презентацией новой постановки режиссера Сергея Новикова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Михайловский театр пригласит в воскресенье зрителей на концерт "Онегин. Жизнь героя", который организаторы называют тизером следующего сезона.

"В новом театральном году на сцену Михайловского театра вернется опера Петра Чайковского "Евгений Онегин" - и первое отделение концерта станет презентацией новой постановки режиссера Сергея Новикова", - рассказали в пресс-службе театра.

За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель Михайловского театра Александр Соловьев. В партии Онегина выступит Борис Пинхасович, а в партии Татьяны дебютирует Александра Сенникова.

Второе отделение станет продолжением традиции симфонических концертов на сцене театра. Будет исполнена поэма "Жизнь героя" Рихарда Штрауса. Исполнение подготовил главный приглашенный дирижер Михайловского театра Тимур Зангиев.