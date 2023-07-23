Праздник для тех, кому всегда восемнадцать: как прошел концерт "Руки вверх" в "Лужниках"

Прошлым летом группа "Руки вверх" отметила свое 25-летие и собрала на стадионе "Лужники" 72 тыс. зрителей. Этот концерт был самым крупным в истории проекта, однако спустя год Сергей Жуков решил побить собственный рекорд: 22 июля посмотреть шоу "На бис" пришли 75 тыс. человек. Ожидало их немало сюрпризов — сцену с "Руки вверх" разделили "Иванушки International", Zivert, Ева Польна и другие знаменитости, над стадионом летала воздушная гимнастка и взрывались фейерверки. Редактор раздела культуры ТАСС Дарья Шаталова рассказывает, чем запомнился концерт.

Хамовники, район где находится стадион "Лужники", особая атмосфера накрыла еще за несколько часов до начала шоу. Чем-то она напоминала праздник, царивший во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году: толпы людей на улицах, ближайших станциях и в магазинах, кто-то выкрикивает строчки из всем знакомых песен, кто-то в обнимку фотографируется с друзьями. Порядок обеспечивали "Росгвардия" и конная полиция, были перекрыты выходы из метро. На подходе к "Лужникам" стало очевидно, что начало концерта задержится — очереди были больше, чем в аэропорту, ведь на один и тот же "рейс" билеты купили десятки тысяч людей. Впрочем, досмотр двигался довольно быстро.

Пока зрители распределялись по секторам и заполняли стадион, на сцене выступал DJ Groove. Кажется, все были готовы к долгому разогреву — в прошлом году концерт начался с задержкой в полтора часа. В этот раз времени понадобилось втрое меньше: уже спустя полчаса зал "взорвался", услышав знакомые мотивы — "Крошка моя", "Чужие губы", "Алешка". Правда, в необычной версии — оркестровой: под управлением дирижера музыканты играли попурри из хитов "Руки вверх" на скрипках, виолончелях и других классических инструментах. Вскоре на сцене появился и сам Сергей Жуков.

Сергей Жуков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Девушка лет восемнадцати напротив меня закрыла лицо руками, завизжала и, кажется, даже заплакала. "Не Элджеем единым, получается", — удивилась я и огляделась, не телепортировались ли мы в 90-е. Несмотря на то, что ядро фанатов "Руки вверх" — люди, которые слушали группу еще в 1990-х и начале 2000-х, на концерте собрались зрители абсолютно разных возрастов. Были и те, кто наслаждался молодостью под хиты Сергея Жукова, и те, кто на рубеже веков еще ходил под стол, и те, кто всех этих людей вырастил.

Песни без срока годности

"Какое счастье снова видеть такое количество улыбающихся, красивых, радостных, веселых и обязательно молодых лиц", — поприветствовал зрителей лидер "Руки вверх". — "Я очень хочу, чтобы вы запомнили этот день, я тоже его запомню, потому что для нас это большое испытание: пока еще никто не пробовал сразу, через год, собрать еще раз "Лужники", я очень волновался". Открылся концерт песней "Когда мы были молоды", но в полную мощь начался на следующей — "Стоят девчонки юбки по колено": стадион пел ее вместе с артистом, зрители трибун начали вставать со своих мест, чтобы потанцевать. Те, кто не сделал это сразу, поднялись через пару минут, ведь снова зазвучала "Крошка моя", уже в привычной версии. "Лужники" превратились в один большой танцпартер.

© Алексей Голенищев/ ТАСС

"Я не знаю, что с вами будет сейчас. Потому что уверен, что у каждого из вас есть своя маленькая, но очень красивая история, связанная с этой песней. Кто-то первый раз под нее поцеловался, первый медляк, первое расставание, первые горькие слезы в подушку в комнате между плакатами "Иванушек", первые записи в дневник…", — заинтриговал публику Сергей Жуков. "Алешка!", — внезапно как-то отчаянно сбоку от меня закричала серьезная на вид женщина лет сорока пяти. Это действительно была эта песня. К тому моменту на "Лужники" уже опустились сумерки, на трибунах и в партере загорелись тысячи фонариков телефонов, в танцпартере задвигались пары, все вместе мы пропели балладу об Алешке.

Сергей Жуков с сыном Энджелом © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

После еще пары проверенных временем композиций Сергей Жуков появился на сцене со своим 13-летним сыном Энджелом. Дуэтом они исполнили не менее хитовую песню "Маленькие девочки". Впрочем, это был не единственный "семейный" номер — позже с сольной композицией вышла Ника Жукова, дочь артиста. Она представила трек "Плакса" — по словам Сергея, он стал саундтреком для одноименного сериала, который покажут осенью на СТС.

Гостей, разделивших сцену с "Руки вверх" в этот вечер было немало — причем ни о ком из них во время продажи билетов не сообщалось. Сергей Жуков, вероятно, хотел сделать сюрприз и воссоздать атмосферу тех лет, когда группа была на пике своей популярности (хотя во время концерта чувство, что "Руки вверх" все еще суперзвезды не покидало — настолько горячо и громко на протяжении всего вечера их принимал зал). Ева Польна исполнила три песни, в том числе свой хит "Метко". А когда Сергей Жуков объявил, что на сцену выйдут "Иванушки", в "Лужниках" поднялся такой шум, какого здесь, наверное, не бывает и во время футбольных матчей. Над открытым стадионом плыли уже ночные тучи, о них же пел весь зал вместе с артистами. Никто не утихал и во время следующих хитов — "Где ты" и "Тополиный пух". Андрею Григорьеву-Апполонову настолько понравилась атмосфера, царившая на концерте, что после выступления он признался — теперь тоже хочет устроить устроить шоу в "Лужниках".

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Среди других знаменитостей, присоединившихся к "Руки вверх", была Zivert: вместе с Жуковым она представила песню "Недостаточно" — трек совсем новый, его релиз состоялся этим летом. Неожиданным стало появление и рэп-дуэта HammAli & Navai — артисты вместе исполнили "Последний поцелуй" — медленную композицию, которую Сергей Жуков ласково сравнил с "лялечкой" — "так как это совсем юная песня".

Трек "Полечу за тобою" в 2019 году "Руки вверх" записывали вместе с Artik & Asti, но вместо певцов к выступлению присоединилась гимнастка — очень изящно, на связке белых воздушных шаров, в пышном красном платье, танцуя, она пролетела над стадионом. Концерт в целом был зрелищным и стильным: то и дело сцену озаряли вспышки огня или дыма, над залом взрывались салюты из серебристого серпантина, падали гигантские воздушные шары. Для каждой песни был индивидуальный антураж — сменялись свет, видеопроекция, костюмы артистов шоу-балета. Хиты сопровождались текстами на большом экране, хотя зрители подпевали и без подсказок — стадион не утихал ни на минуту.

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

"Как же я хотел бы вас собрать, сложить в чемоданчик и возить с собой по стране. Если какой-то скучный концерт, я бы открывал чемоданчик, а там — вы ", — пошутил Сергей Жуков, обращаясь к фанатам. — Потому что сегодня творится что-то фантастическое, невероятное". Шоу длилось больше двух часов и завершилось, пожалуй, самой известной и народной песней группы — "18 мне уже". И танцпартер, и фан-зона, и трибуны ушли в такой отрыв, что хит исполняли два раза — будто всем снова стало 18, а этой четверти века, сколько существует группа, и не было вовсе.

​​​​​​​Дарья Шаталова