Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский

Ему было 84 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы", а также исполнитель песни "Наша служба и опасна и трудна" Эдуард Лабковский умер в 84 года. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила пресс-секретарь Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валентина Максимова.

"Да, Эдуард Лабковский умер. 22 июля на 85-м году", - сказала она, отметив, что эту информацию ей подтвердил начальник оркестра, в котором артист был солистом последнее время (Центральный пограничный ансамбль ФСБ России). Причину и место смерти Максимова не уточнила.

Лабковский родился 24 июля 1938 года в Казахстане. После окончания института им. Гнесиных был солистом в Оперной студии при Московской государственной консерватории им. Чайковского, работал в оркестре "Советская песня". В 1972 году Лабковский стал солистом хора Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. Александрова, также давал сольные концерты на лучших площадках Москвы и СССР. Много выступал в воинских частях, в том числе выезжал в Афганистан, Таджикистан, Югославию, Приднестровье, где прямо на боевых позициях пел для солдат. В 1978 году Лабковскому было присвоено звание Заслуженный артист РСФСР, а в 1988 году - Народный артист РСФСР.