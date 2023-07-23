Чувашская академическая симфоническая капелла создаст в 2024 году вокальную карту региона

На реализацию проекта учреждение получило грант в размере 3 млн рублей

ТАСС, 23 июля. Вокальную карту Чувашии создадут в 2024 году с помощью произведений композиторов, родившихся в регионе. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

"Вокальная карта Чувашии будет создана путем подбора произведений композиторов, родившихся в республике. Их вокально-песенное творчество будет способствовать сохранению, развитию и популяризации чувашской музыкальной культуры и искусства через призму вокальной музыки", - сказала собеседница агентства.

Министр пояснила, что проект создания вокальной карты реализует Чувашская государственная академическая симфоническая капелла. "Учреждению был присужден грант главы Чувашской Республики в размере 3 млн рублей на реализацию в 2024 году музыкального проекта "Вокальная карта Чувашии". Он предполагает создание музыкальной карты Чувашии и показ цикла концертных программ", - уточнила Каликова.

Она добавила, что проект сформирует новый стиль и придаст вокальной песенной музыке композиторов Чувашии с симфоническим оркестром иной характер звучания. "Новая концертная программа представит Чувашию, ее уникальную многогранную культуру и современные достижения через призму чувашской вокальной и вокально-инструментальной музыки на современном портале в виде вокальной онлайн-карты Чувашии. Это поможет сохранить, развить и популяризировать чувашскую вокальную музыку с симфоническим оркестром", - отметила она.

По мнению министра, проект позволит активизировать творчество композиторов в жанрах вокальной и симфонической музыки, а также найти новые формы творческого сотрудничества и взаимодействия с современными композиторами Чувашии. "Вокальная карта позволит внедрить новый формат концертных программ с использованием современных технических средств", - подчеркнула Каликова.

Собеседница агентства также сообщила, что по итогам республиканского конкурса грантов главы Чувашии для реализации в 2024 году шести творческих проектов профессиональных коллективов региона гранты выиграли пять государственных учреждений культуры Чувашии. "Общий грантовый фонд составил 18 млн рублей: два проекта получают по 5 млн рублей, два - по 3 млн рублей и еще два проекта - по 1 млн рублей. Победителями стали Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя имени М. Сеспеля, Чувашский государственный театр оперы и балета, Чувашская государственная академическая симфоническая капелла, Чувашский государственный художественный музей и сразу два гранта получила Чувашская государственная филармония. При отборе проектов конкурсная комиссия особо выделяла проекты, направленные на просвещение, духовно-нравственное воспитание молодежи", - сказала она.