В Тольятти планируют открыть школу креативных индустрий с тремя студиями

В ней будут работать студии фото- и видеопроизводства, а также анимации и дизайна

САМАРА, 23 июля. /ТАСС/. Школу креативных индустрий для подростков от 12 до 17 лет откроют на базе детской художественной школы имени Марка Шагала в Тольятти в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры региона в воскресенье.

"В рамках реализации федерального проекта "Придумано в России" по всей стране открываются школы креативных индустрий. В 2023 году в конкурсе на получение субсидии на открытие школы креативных индустрий победило муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти", - рассказали в профильном министерстве.

В школе откроются три студии: фото- и видеопроизводства, анимации и дизайна. Образовательный центр будет принимать подростков от 12 до 17 лет и поможет ученикам развивать творческие мышление, расширять круг интересов и осваивать перспективные профессии. Выпускники получат сертификат установленного образца и соберут свое профессиональное портфолио. Школа станет трамплином для подготовки будущих специалистов, которые будут востребованы в крупных компаниях и культурных учреждениях страны, считают в региональном министерстве.

Первая школа креативных индустрий в Самарской области была открыта в 2022 году в Кинеле. Сейчас в ней обучаются 80 человек в четырех студиях: фото- и видеопроизводства, анимации, звукорежиссуры и саунд-дизайна, а также студии графического дизайна.

Потребность в таких учреждениях есть во всех городах региона, отметили в Минкультуры Самарской области. Там рассказали, что список заявителей на получение федеральной субсидии формируется ежегодно. "Это серьезный конкурсный отбор - образовательное учреждение должно соответствовать определенным критериям и обеспечить доступность и качество обучения для молодых людей. Господдержка предоставляется на покупку, доставку и монтаж специального оборудования. Остальные траты берет на себя регион и сама образовательная организация", - пояснили в профильном министерстве.