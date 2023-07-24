Фильм "Жанна Дюбарри" возглавил кинопрокат в России в выходные

На втором месте расположился норвежский мультфильм "Просто супер"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Исторический фильм "Жанна Дюбарри" (Jeanne du Barry) французского режиссера Майвенн стал лидером проката в РФ, собрав 70 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 20 по 23 июля.

Картина "Жанна Дюбарри", вышедшая на российские экраны 20 июля, рассказывает об отношениях французского короля Людовика XV с его фавориткой Жанной Дюбарри. Главные роли исполнили Джонни Депп, Майвенн и Пьер Ришар.

На втором месте расположился норвежский мультфильм "Просто супер" (Helt super / Just Super), собравший 20,8 млн рублей за выходные. В центре сюжета - 11-летняя девочка Хедвиг, мечтающая стать похожей на своего знаменитого отца-супергероя.

На третьем месте - фильм Роберта Родригеса "Гипнотик" (Hypnotic), вышедший на российские экраны 6 июля и собравший 20,5 млн рублей за выходные. Он рассказывает о детективе, который ищет пропавшую дочь. Главную роль в картине исполнил Бен Аффлек.

Американская комедия "Барби" (Barbie), официальный показ которого не предусмотрен на территории РФ и в Белоруссии, возглавил рейтинг кинопроката в странах СНГ. Он собрал 95 млн рублей. Главную роль в фильме исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. На втором месте в рейтинге кинопроката в странах СНГ - биографическая драма режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer), официальный просмотр которого также недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии. Он собрал 75 млн рублей. Роли в картине исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек и другие.