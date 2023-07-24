24 июля, 08:21

В России создается информационная система в сфере сохранения культурных ценностей

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы для оптимизации процессов вывоза, ввоза и экспертизы культурных ценностей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что к задачам информационной системы относятся оптимизация и автоматизация выдачи физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам разрешений на вывоз и временный вывоз культурных ценностей, выдачи паспортов, обеспечения проведения аттестации экспертов по культурным ценностям. Также система создается для выявления фактов нарушений экспертами порядка проведения экспертизы и обеспечения информационного взаимодействия уполномоченного органа с экспертами.

Как указано в законе, с помощью информационной системы будет обеспечиваться ведение реестров экспертов по культурным ценностям, экспертных заключений, разрешительных документов на вывоз и временный вывоз культурных ценностей, паспортов, а также единой базы данных о музыкальных инструментах и смычках.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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