В онлайн-кинотеатре Start осенью выйдет сериал "Крутая перемена" с Никитой Ефремовым

Также главные роли сыграют Ольга Медынич и Анастасия Тодореску

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новый сериал "Крутая перемена" с Никитой Ефремовым, Ольгой Медынич и Анастасией Тодореску в главных ролях выйдет в онлайн-кинотеатре Start осенью. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе платформы.

"Премьера сериала "Крутая перемена" состоится в онлайн-кинотеатре Start осенью", - говорится в сообщении.

По сюжету сериала Андрей, бросив карьеру учителя, уезжает в Москву. Однако бизнес прогорает, и единственный способ поправить дела - продать провинциальный фамильный дом. Для сделки нужно разрешение отца, но тот отбывает срок в колонии и винит в этом сына. Чтобы наладить отношения, Андрей устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Для того, чтобы доказать искренность намерений вернуться к преподаванию, параллельно он также идет работать в обычную школу учителем литературы.

Роли в сериале исполнили Никита Ефремов ("Содержанки 4", "Нулевой пациент", "Тетрис"), Ольга Медынич ("Вампиры средней полосы", "Война семей"), Анастасия Тодореску ("Кошка" "Пассажиры", "Игра на выживание"), Игорь Черневич ("Карамора", "Хороший человек"), Евгения Дмитриева ("За полчаса до весны", "Два холма", "Жиза") и другие.

Режиссером фильма выступил Карен Оганесян. Производством занимаются кинокомпания "Карго" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). По словам создателей сериала, главные роли были написаны под Ефремова, Медынич и Тодореску. При этом у героя Ефремова есть реальный прототип - на его дневниках, в которых он описывал работу в колонии, основана история "Крутой перемены". Он же консультировал авторов и съемочную группу по вопросам быта в исправительном учреждении.

"Важно, что сериал "Крутая перемена" выйдет именно в Год педагога и наставника. Я считаю, что каждому человеку важно попасть к хорошему учителю в школьные годы. От этого во многом зависит его будущее. Ведь именно школа формирует желание изучать мир, быть ему открытым, интересоваться, что происходит вокруг. Через произведения классической литературы это делать, на мой взгляд, лучше всего. Мы надеемся, что "Крутая перемена" понравится зрителям и станет сериалом, который захочется смотреть и пересматривать в течение долгих лет", - привели в пресс-службе слова режиссера.