На Урале кластер на бывшем чугунолитейном заводе соберет более 60 тыс. гостей на фестивале

В 2023 году на мероприятие приедут артисты из разных городов, в том числе из Екатеринбурга, Челябинска и Севастополя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Концерты, театральные постановки, экскурсии и мастер-классы пройдут на фестивале "Лето на заводе" на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в городе Сысерти Свердловской области с 29 июля по 27 августа. Ожидается, что фестиваль соберет более 60 тыс. человек, сообщил в понедельник сооснователь кластера "На заводе", программный директор фестиваля "Лето на Заводе" Илья Орлов-Бунин.

"Фестиваль в этом году традиционно исторически проходит в августе, начинается в последние выходные - 29-30 июля. <…> Обширная программа - музыка, театры, экскурсии, мастер-классы, фуд-корт, лекции и так далее. Мы посчитали, что только на открытии будет около 60 событий. <…> В прошлом году совокупная посещаемость [фестиваля] - около 45 тыс. получилась, в этом году она будет больше - 60 тыс. и больше", - сказал он на пресс-конференции Уральского информационного центра ТАСС.

По словам Орлова-Бунина, в этом году на фестиваль приедут артисты из разных городов, в том числе из Екатеринбурга, Челябинска и Севастополя. В дни фестиваля прозвучат концерты Свердловской и Челябинской филармоний, выступит оркестр "Неоклассика", а также будут представлены постановки екатеринбургского "Коляда-Театра", челябинского театра "Мини" и уличного театра с Севастополя "Маяк".

Проект "Лето на заводе" реализуется четвертый год, он входит в программу акселерации "100 городов" Агентства стратегических инициатив. Основная цель, которую ставила перед собой команда, - показать, что в старинных цехах можно создавать креативный кластер. Кластер работает в летний период.