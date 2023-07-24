В Пицунде пройдет музыкальный фестиваль с участием артистов из РФ, Турции, Канады, США

Он будет длиться с 31 июля по 4 августа

СУХУМ, 24 июля. /ТАСС/. Артисты из России, Турции, Канады, США, Армении и Абхазии примут участие в Первом пицундском международном музыкальном фестивале, который будет проходить с 31 июля по 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля в понедельник.

"Пицундский международный музыкальный фестиваль (Pitsunda International Music Festival) впервые пройдет с 31 июля по 4 августа под художественным руководством Бараса Куджбы - студента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. У посетителей будет уникальная возможность послушать артистов из России, Турции, Канады, Армении, США и Абхазии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концерты будут проходить в концертном зале Пицундского храма - Патриаршем соборе в честь Апостола Андрея Первозванного, построенном в начале Х века.

В частности, в фестивале примут участие заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия, Государственная хоровая капелла Абхазии, пианист из США, студент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, победитель международных конкурсов имени С. B. Рахманинова в Москве (2020), "Композиторы Испании" в Мадриде (2021) и Premio Jaen в Хаэне, Испания (2022) Энджел Вонг, тенор Илья Легатов (Россия) - выпускник Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова и другие.

По информации организаторов, все собранные на фестивале средства будут отданы на благотворительность. Большая часть средств будет использована для приобретения нового концертного рояля для государственного концертного зала Пицундского храма. "Фестиваль в будущем рассчитывает на расширение культурной среды города Пицунда - с уникальной многовековой историей, точкой пересечения больших цивилизаций. По итогам фестиваля будет создан медиа-проект о потенциале и перспективах города", - отмечается в сообщении.