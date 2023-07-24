В Большом театре отметили рост интереса к балету в Китае

Худрук балетной труппы театра Махар Вазиев высоко оценил вкус любителей балета в КНР

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Заинтересованность китайской публики балетом значительно возросла в последние годы. Об этом в понедельник сказал журналистам в Пекине художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

"Китай в данный момент действительно представляет для нас особую ценность, приезжать сюда для нас и важно, и, безусловно, интересно. Прежде всего, потому что за последние годы и за последние десятки лет динамика роста интереса к балету в Китае набирает огромные обороты", - отметил Вазиев. По его словам, для артистов приезжать в страну, где "российский балет имеет приоритетное положение, вдвойне приятнее и ответственнее".

"Мы очень рады, что приехали вновь в вашу замечательную страну, и я очень надеюсь, что наши гастроли пройдут интересно и в будущем мы продолжим наше сотрудничество", - добавил художественный руководитель в преддверии выступлений российских артистов в Пекине.

Махар Вазиев высоко оценил вкус любителей балета в Китае. Он рассказал, что первый раз приехал в Китай, когда еще руководил балетной труппой Мариинского театра. Тогда он привез в КНР балет "Драгоценности" хореографа Джорджа Баланчина.

"Обычно "Драгоценности" Баланчина состоят из трех произведений: "Изумруды" композитора Габриэля Форе, "Рубины" Игоря Стравинского и "Бриллианты" Петра Чайковского. Сам вечер так и выстроен и идет по нарастающей. Я был поражен, как китайский зритель встретил "Изумруды"! Это свидетельствует только об одном - изящный тонкий вкус, что не всем дано", - отметил Вазиев.

"Пройдя через такое, конечно, хочется возвращаться сюда и встречаться с такой публикой", - добавил он.

Балетная труппа Государственного академического Большого театра России прибыла на гастроли в Китай. Выступления российского коллектива пройдут с 25 по 30 июля в Пекине.

Нынешние гастроли Большого театра в Китае пройдут после пятилетнего перерыва. Для выступления российским танцовщикам предоставлен рассчитанный на 2,4 тыс. зрителей Оперный зал Национального центра исполнительских искусств в Пекине. За время гастролей будут даны четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта.