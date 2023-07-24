Вазиев: сотрудничество с китайскими коллегами представляет интерес для российского балета

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра сообщил, что китайские танцовщики и хореографы очень ярко себя проявляют на мировом уровне

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Российский балет заинтересован во взаимодействии с китайскими коллегами, так как такое сотрудничество дает возможности для развития. Об этом в понедельник сказал журналистам в Пекине художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

"Общение и сотрудничество с китайским балетом является очень интересным и позитивным. Все, что дает возможность развитию, - это и есть самое ценное", - сказал Вазиев.

"В дальнейшем для нас, конечно, Китай представляет огромный интерес с точки зрения классического балета и балета вообще", - отметил он.

По его словам, китайские танцовщики и хореографы очень ярко себя проявляют на мировом уровне. Они впитывают мировую культуру и также отражают в своем искусстве национальный колорит, указал художественный руководитель.

Балетная труппа Государственного академического Большого театра России прибыла на гастроли в Китай. Выступления российского коллектива пройдут с 25 по 30 июля в Пекине.

Нынешние гастроли Большого театра в Китае пройдут после пятилетнего перерыва. Для выступления российским танцовщикам предоставлен рассчитанный на 2 400 зрителей Оперный зал Национального центра исполнительских искусств в Пекине. За время гастролей будут даны четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта.