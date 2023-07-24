Гастроли Театра Олега Табакова начнутся в Крыму 9 августа в рамках фестиваля "Херсонес"

Зрителям покажут спектакль "Страсти по Бумбарашу"

МОСКВА, 24 июля /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова 9, 10, 12 и 13 августа покажет спектакль "Страсти по Бумбарашу" на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в рамках Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес", сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"Спектакль впервые появился в афише Театра Олега Табакова в 1993 году и не сходил со сцены 18 лет, вместе с ним мы проехали с гастролями полмира. Он завоевал много любви и внимания зрителей. Его очень любил наш небесный художественный руководитель Олег Павлович Табаков, поэтому возвращение этого спектакля в репертуар театра было моим долгом перед учителем, который я с радостью исполнил", - привели в пресс-службе театра слова режиссера спектакля, художественного руководителя театра Владимира Машкова.

В обновленном спектакле играют разные поколения артистов театра - от народных и заслуженных до студентов Театральной школы Олега Табакова. Авторы песен Юлий Ким и Владимир Дашкевич дополнили постановку новыми музыкальными произведениями.

Вместе с режиссером над постановкой работали художник Александр Боровский, хореограф Алла Сигалова, художник по костюмам Марина Боровская, художник по свету Дамир Исмагилов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, зал, где пройдут показы, рассчитан на 1,5 тыс. мест. На экранах у сцены будет вестись трансляция спектакля. Гастроли проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Театр Олега Табакова приезжал в Крым и в 2022 году. Тогда на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" труппа показала спектакль "Матросская Тишина".