В Петербурге проведут VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова

Он состоится 25 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, посвященный 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина, откроется в Петербурге 25 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Фонда певца.

"25 сентября в Мариинском-2 состоится торжественное открытие фестиваля. В грандиозном гала-концерте примут участие звезды мировой оперы и Симфонический оркестр Мариинского театра. В преддверии гала-концерта в Международной академии музыки Елены Образцовой в Петербурге пройдут открытые мастер-классы Ильдара Абдразакова и звезд оперы для молодых вокалистов со всего мира", - рассказали в пресс-службе.

Важнейшей частью фестиваля станет образовательная программа. С момента старта проекта было получено более 5,5 тыс. заявок из России, Австрии, Белоруссии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Греции, Грузии, Италии, Казахстана, Китая, Молдавии, Украины, Франции, Эквадора, Южной Кореи, Японии. Проведение мастер-классов дает начинающим артистам не только бесценный опыт, но и возможность получить приглашение выступить на одной сцене со звездами оперы, а также российские и международные ангажементы.

Концерты Фестиваля пройдут также в Мурманске, Петрозаводске, Архангельске, Самаре и на родине Федора Шаляпина - в Казани.

Каждый год фестиваль расширяет свою географию. За пять лет его концерты и мастер-классы прошли в Москве, Уфе, Казани, Альметьевске, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Тюмени, Астрахани, Владивостоке, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красноярске и Норильске.