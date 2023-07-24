Россия и Бразилия могут заключить соглашение о совместном производстве фильмов

Как сообщили в Минкультцры РФ, в августе пройдет заседание рабочей группы по культуре в преддверии заседания Межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия и Бразилия обсуждают вопрос заключения соглашения о совместном производстве фильмов, сообщает в понедельник Минкультуры РФ в своем Telegram-канале.

"Развитие сотрудничества в сфере кинематографа обсудили на встрече с замглавы бразильского ведомства. Планируется заключить соглашение о совместном производстве фильмов", - говорится в сообщении российского ведомства по итогам двусторонних встреч с представителями стран БРИКС.

В августе пройдет заседание рабочей группы по культуре в преддверии заседания Межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, добавили в Минкультуры.

Серия двусторонних встреч с участием замминистра культуры РФ Андрея Малышева прошла на полях VIII Встречи министров культуры стран "Пятерки" в ЮАР. "С представителем КНР поговорили о сотрудничестве по Евразийской киноакадемии, с коллегами из Индии - о совместной работе на международных площадках G20 и ЮНЕСКО, с замглавы ведомства ЮАР - об обмене опытом в сфере использования цифровых технологий для сохранения культурного наследия", - добавили в ведомстве.