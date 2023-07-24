Состоялась премьера нового сезона мультсериала "Футурама" после 10-летнего перерыва

По сведениям портала Mashable, новые эпизоды будут выходить раз в неделю, всего в восьмом сезоне будет 10 серий

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Премьера восьмого сезона американского мультсериала "Футурама" (Futurama, 1999-2013) состоялась в понедельник после 10-летнего перерыва.

"Футурама" возвращается <...>. Смотрите первую серию прямо сейчас на [стриминговом сервисе] Hulu", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении на официальной странице сериала в Twitter.

Ранее портал Mashable сообщал, что новые эпизоды сериала будут выходить раз в неделю, всего в восьмом сезоне будет 10 серий.

"Футурама" - американский научно-фантастический сериал, премьера которого состоялась в 1999 году на канале Fox. Всего вышло семь сезонов мультсериала. Действие разворачивается в 31-м веке в городе Новый Нью-Йорк, куда попал один из главных героев сериала, разносчик пиццы Филипп Фрай, случайно заморозив себя в криокамере в полночь 1 января 2000 года.