По данным пресс-службы Минпромторга Татарстана, на мероприятии выступит группа "Любэ"

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Ежегодный праздник "Я выбираю небо" в Казани в 2023 году пройдет без традиционного авиашоу. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минпромторга Татарстана.

"4 августа на площадке у центра семьи "Казан" состоится ежегодный праздник "Я выбираю небо". По объективным причинам в этом году не состоится традиционное авиашоу. При этом зрителей ждут концерт легендарной группы "Любэ" и выступления татарстанских артистов", - говорится в сообщении.

В 2023 году на площадке праздника организуют "Аллею профориентации", в которой примут участие КАИ, Казанский авиационно-технический колледж, Танковое училище, Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод, Казанский Гипронииавиапром имени Б.И. Тихомирова, "Электроприбор", КМПО, КОМЗ, Дом занимательной науки и техники, "Элекон", "Эникс", "Тулпар" и другие.

"Мероприятие направлено на популяризацию авиации и вовлечение молодежи в отрасль путем демонстрации достижений России в области воздухоплавания и авиастроения. Праздник связан с 100-летием основания отечественной гражданской авиации и 90-летием основания Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России", - сообщает пресс-служба.

Начало праздника запланировано на 18:00, окончание - на 22:00.