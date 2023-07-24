Эрмитаж откроет выставку к саммиту Россия - Африка

В экспозицию войдут женские статуэтки, посвященные разным ритуальным событиям, а также восприятию женщины как матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж откроет выставку "Красота как ритм", приуроченную к саммиту Россия - Африка, а также представит свои коллекции гостям. Об этом на конференции в пресс-центре ТАСС в понедельник сообщила заместитель генерального директора музея, главный хранитель музейной коллекции Светлана Адаксина.

Эрмитажная коллекция традиционного африканского искусства собирается на протяжении последних 100 лет и насчитывает около 250 экспонатов, рассказала Адаксина. В 2017 году в одном из залов Главного штаба была открыта небольшая экспозиция, посвященная этой тематике. "И в этом году буквально в соседнем зале у нас будет открытие выставки, которая называется "Красота как ритм. Женские скульптурные изображения в коллекции традиционного африканского искусства Государственного Эрмитажа", - отметила она.

На выставке, которая откроется 26 июля, представят пять предметов - это женские статуэтки, посвященные разным ритуальным событиям, а также восприятию женщины как матери, прародительницы. "Считается, что красота африканской скульптуры именно в ритме этих изображений. Поэтому мы назвали эту выставку "Красота как ритм" и предлагаем нашим посетителям этот ритм музыкальный уловить", - добавила главный хранитель.

Адаксина рассказала, что на саммите состоится лекция генерального директора музея Михаила Пиотровского, посвященная культуре и искусству Африки и Эрмитажу как хранителю традиций различных народов. "Мы примем на нашей территории гостей саммита и будем показывать наши коллекции: будет несколько обзорных и специальных экскурсий", - также сказала она.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".