Исторический музей покажет на выставке в Туле 200 экспонатов из бисера начала XIX века

В экспозицию войдут ридикюли, кошельки, пояса, бумажники, подстаканники, шкатулки и обивка для мебели

ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Государственный исторический музей готовит для показа в своем тульском филиале выставку, посвященную изделиям из бисера с растительными мотивами, в экспозицию войдут около 200 экспонатов, созданных в первой трети XIX века. Она откроется 29 августа и сменит выставку "Драгоценные ордена. Из коллекции Исторического музея", которая завершится 31 июля, монтаж новой экспозиции займет около месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе тульского филиала ГИМ в понедельник.

"У нас ближайшая выставка будет посвящена бисеру, а именно арт-ботанике и флоральным мотивам в бисере первой трети XIX века. Эта яркая цветочная выставка откроется 29 августа и придет на смену нашей нынешней экспозиции, посвященной драгоценным орденам из коллекции Исторического музея", - сказали в музее.

В пресс-службе пояснили, что на выставке представят порядка 200 разнообразных изделий из бисера, на которых изображены цветы. Так, посетители увидят ридикюли, кошельки, пояса, бумажники, подстаканники, шкатулки и обивку для мебели первой трети XIX века. "Мы познакомим посетителей с языком цветов, с цветочными композициями, которые также расскажут и о быте людей, живших в тот период. В экспозиции также будут акрограммы - зашифрованные послания, выраженные на языке цветов и изображенные при помощи бисерных техник", - отметили в пресс-службе.

Выставку начнут монтировать в начале августа, для нее создадут специальную пространственную концепцию. "Концепция выставки принципиально новая, поэтому и пространство под нее меняется, заново все конфигурируется. Будет привезено новое оборудование, потом мы будем все инсталлировать, привезем экспонаты - все это длительные и вдумчивые процессы, выставка будет впечатляющей", - добавили в пресс-службе.

Филиал ГИМ создан в Музейном квартале Тулы в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, открыт 27 сентября 2020 года. Помимо выставочных проектов музей реализует ряд культурных, образовательных и просветительских программ.