Амфибийные аэросани Туполева станут экспонатом музея космонавтики в Калуге

Их выпустили в 1965 году

КАЛУГА, 24 июля. /ТАСС/. Новый экспонат - аэросани-амфибия А-3 представят в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Аэросани-амфибия А-3 - это новый экспонат, который 25 июля займет место в экспозиции музея истории космонавтики. Уникальные многофункциональные сани были выпущены в конструкторском бюро имени А. Н. Туполева в 1965 году. Аналогичные модели были задействованы в поисково-спасательной службе отряда космонавтов", - рассказала собеседница агентства.

Серия А-3 - это аэросани-амфибии с корпусом лодочного типа с реданом, материал корпуса судна-дюраль. Многоцелевая машина показала свою эффективность для установки связи, перевозки пассажиров и грузов, проведения спасательных операций в условиях бездорожья в любое время года. В кабину помещалось до 500 кг груза или шесть человек. "В серии на А-3 был установлен авиационный двигатель 260 л/с, что позволило развивать скорость при полной загрузке до 60 км/ч и дальность хода до 500 км. При движении по воде амфибии достаточно глубины воды 5 см, заросшие травой поймы рек, песчаные отмели не являются для нее преградами", - добавили в пресс-службе.

Испытания первого образца аэросаней-амфибии начались в 1961 году. Создание удачной и нужной стране амфибии А-3 было отмечено наградами ВДНХ в 1965 году, ОКБ А.Н. Туполева получило диплом первой степени. Амфибии успешно использовались на Онеге, Пинеге, Мезени, Северной Двине, Лене и Оби, в 1970-е годы они работали на строящейся трассе БАМ. А-3 нашли применение в вооруженных силах, у пограничников, в поисково-спасательной службе отряда космонавтов.