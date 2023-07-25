Фестиваль культуры "Петербургские сезоны" откроется в рамках саммита Россия - Африка

В программе запланированы фотовыставки, концерты африканских исполнителей, современная африканская поэзия, тематические лекции, круглые столы, показы фильмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Пятидневный фестиваль культуры "Петербургские сезоны" откроется во вторник в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. В его программе - Дни африканской культуры и кино, балетный фестиваль "Глобальные ценности", гастрономический проект и другие события, сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс (организатор).

"C 25 по 28 июля в рамках культурно-просветительского фестиваля "Африка. Вместе в будущее" на площадке киностудии "Ленфильм" пройдут Дни африканской культуры и кино. В программе мероприятия - фотовыставки, концерты африканских исполнителей, современная африканская поэзия, тематические лекции, круглые столы, демонстрация кинофильмов", - рассказали в фонде.

Откроет Дни африканской культуры и кино фильм "Омен" - призер Каннского кинофестиваля этого года. На протяжении четырех дней зрителей ждут ретроспективы, а также документальные и художественные фильмы современных африканских режиссеров.

Частью программы "Петербургских сезонов" стала выставка "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки" в Центральном выставочном зале "Манеж". Посетители могут увидеть более 300 предметов искусства, в том числе живопись, скульптуру, фотографию, видеоработы и масштабные инсталляции, созданные специально для этого проекта. В пространстве экспозиции они вступают в диалог с предметами традиционного африканского искусства, а работы российских художников визуализируют меняющееся восприятие африканского региона.

Балет, большой концерт и африканские блюда

28 и 29 июля на основной сцене Александринского театра пройдет Международный балетный фестиваль "Школы Иннопрактики" "Глобальные ценности". Посетителей ждет захватывающая программа из оригинальных постановок от лучших хореографов России и зарубежья, мировая премьера балета Бориса Эйфмана "Мой Иерусалим", а также специальные гости.

В завершающий день фестиваля, 29 июля, на Московской площади состоится фестиваль "Ритмы Африки", включающий лекции, мастер-классы и музыкальную программу. "Кульминацией фестиваля станет грандиозный концерт, в котором прозвучат оригинальные композиции в исполнении африканских музыкальных коллективов, мировые премьеры петербургских композиторов, произведения на африканскую тематику в исполнении Губернаторского симфонического оркестра под управлением дирижера Алексея Ньяги", - отметили в фонде. Также зрители смогут послушать выступление Sounds of Dreams - коллектива студентов из Замбии, финалистов программы "Поем на кухне всей страной".

С традиционными блюдами африканского континента жителей и гостей Петербурга познакомит гастрономический проект "Звезды Африки". В дни фестиваля их можно будет попробовать в более чем 40 ресторанах города. "Проект предусматривает запуск сетов из 3-4 блюд (одна-две закуски, горячее, десерт) по фиксированным ценам, которые будут разработаны совместно с поварами из Африки или в рамках собственного видения российских шеф-поваров", - добавили в фонде.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".