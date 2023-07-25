В РНБ откроется выставка "Африка. Единая и многогранная"

Основой экспозиции станут редкие издания XVI-XIX веков из фондов библиотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) в понедельник в преддверии форума "Россия - Африка" откроет выставку "Африка. Единая и многогранная". Экспозицию развернут в Новом здании библиотеки, она будет доступна для посещения до 30 сентября.

"В основе выставки - редкие издания XVI-XIX веков из фондов РНБ, связанные с историей и культурой Африки. Это книги, журналы, газеты, карты, богатый иллюстративный материал. Выставку дополнят ювелирные украшения, национальные костюмы, ткани, оригинальные артефакты. Особый интерес представит жемчужина африканского фонда - первая печатная эфиопская книга "Псалтырь", изданная в Риме в 1513 году", - рассказали в пресс-службе библиотеки. Среди других раритетов - "Псалтирь Давида" (Лейден, 1663) и один из важнейших коптских текстов "Пистис София" (Берлин, 1851).

Экспозиция разделена на пять частей, по числу африканских регионов, а также по тематическим блокам, посвященным языкознанию, литературе, искусству и религии.

Один из разделов посвящен многообразию языков Африки, которых, по разным оценкам, более 3 тыс. Тут можно будет увидеть одно из первых изданий "Алфавита языка геэз" - древнего эфиопского языка (1631) и "Грамматику египетского языка" (1836) основоположника египтологии Жана-Франуса Шампольона. Также представлены труды выдающихся российских африканистов - Александра Желтова, Валентина Выдрина, Нелли Громовой, Валенса Манирагена. В литературном разделе собраны книги африканских писателей, удостоенные международных премий.Также будет представлен "Эпос о Сундьяте", основателе древнего государства Мали.

В экспозицию войдет коллекция из более 60 образцов тканей из восточной Африки. На кайме такой ткани есть полоска с текстом пословицы или загадки, обычно на языке суахили.

На выставке будут представлены карты Африки XVII-XVIII веков, составленные европейскими картографами. Особый раздел посвящен давним отношениям между Россией и Африкой.