Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на грантовый конкурс 2024 года

Проекты принимают по девяти тематическим направлениям

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) во вторник объявил о старте заявочной кампании первого грантового конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф в срок до 31 августа 2023 года могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели", - сообщили в фонде.

Реализация проектов должна начинаться не ранее 15 января 2024 года и завершаться не позднее 30 июня 2025 года. Итоги конкурса будут подведены не позднее 21 декабря 2023 года, проинформировали в пресс-службе. Проекты принимают по девяти тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе", направленное на интеграцию новых регионов в историко-культурную жизнь страны.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил, что между завершением заявочной кампании специального конкурса 2023 года и новым отбором прошло совсем немного времени. "За два года работы фонда мы видели совершенно разные проекты, с отличными друг от друга финансовыми запросами и концепциями - от съемок полнометражных и короткометражных документальных фильмов до открытия детских школ рукоделия, от создания в регионах креативных резиденций до постановок знаковых спектаклей ведущими труппами страны", - привели его слова в пресс-службе. Гендиректор констатировал рост количества успешных проектов и команд, доказавших при поддержке фонда, что интересная, проработанная творческая идея может быть воплощена в жизнь с помощью государственных средств.

В фонде сообщили, что 25 июля в 10:30 мск на ресурсах ПФКИ пройдет вебинар. Спикером станет Карманов, он разъяснит особенности заполнения конкурсных заявок. На сайте фонда к старту нового конкурса личные кабинеты зарегистрировали более 124 тыс. команд. По результатам девяти завершенных конкурсов ПФКИ поддержал 6 016 проектов на общую сумму 19,8 млрд рублей.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, вошедший в экспертный совет конкурсов ПФКИ, призвал литераторов, в том числе талантливых новичков, не упускать свой шанс. "Наверняка, многие "пишут в стол" без надежды найти финансирование и быть изданным. Фонд поддерживает издание книг, если это полноценная часть проекта. Например, если издание книги будет сопровождать творческая презентация, встречи с авторами, или тираж планируется передать в библиотеки", - рассказал он. Писатель отметил, что грантовая заявка может стать своеобразным чек-листом для автора. "Последовательно заполняя каждый из ее блоков, автор может сделать предварительный вывод о том, насколько проект яркий, согласованный, оригинальный, насколько готов к воплощению", - привели в пресс-службе фонда слова Лукьяненко.