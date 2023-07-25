В Москве откроется выставка советских художников Исидора Фрих-Хара и Марии Холодной

Посмотреть картины художников можно будет до 3 декабря

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новая выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР Исидора Фрих-Хара и 120-летию со дня рождения скульптора и яркой представительницы советского прикладного искусства Марии Холодной, откроется в воксале Большой каменной оранжереи усадьбы Кусково в Москве 27 июля, сообщается во вторник на сайте мэра Москвы.

"Впервые на выставке представят значительную часть монографической коллекции семьи художников из собрания Государственного музея керамики в усадьбе Кусково. Произведения из стекла, фарфора и в первую очередь керамики, дополненные фотографиями из семейного архива, отражают основные этапы жизни и творчества Исидора Фрих-Хара и Марии Холодной, их связь с историей страны. Художники пробовали силы в разных стилях и материалах и отдали в итоге предпочтение керамике. Интерес к этому материалу определил их встречу в начале 1930-х годов в художественной лаборатории Конаковского фаянсового завода", - говорится в сообщении.

Исидор Фрих-Хар и Мария Холодная участвовали в реформах советской керамической промышленности, создавали первые образцы новой тиражной продукции, которая должна была стать проводником свежих идей и полностью изменить стиль повседневной жизни советских граждан. Большой вклад художники внесли и в формирование такого явления, как авторская керамика. Это направление занимало особую нишу в прикладном искусстве СССР и давало художникам возможность проявить индивидуальность, выразить собственный взгляд на происходящее вокруг.

Выставка продлится до 3 декабря.