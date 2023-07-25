Фестиваль "Gnessin air на Знаменке" пройдет в формате "11 дней музыки нон-стоп"

В программу мероприятия входит классика, джаз, блюз и танго, произведения современных композиторов и старинная музыка

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Третий международный музыкальный фестиваль "Gnessin air на Знаменке" состоится в центре Москвы с 3 по 13 августа. Отличительной особенностью фестиваля станет формат "11 дней музыки нон-стоп": слушателей ждут дневные, вечерние и ночные концерты с участием известных музыкантов России и зарубежья, сообщается во вторник на сайте мэра Москвы.

"Более 30 концертов пройдут на трех сценах Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных: в двух концертных залах исторического здания усадьбы Апраксиных - Бутурлиных и на открытой летней сцене <...>. Слушателей ждут дневные, вечерние (в 19:00) и ночные (в 21:00) концерты с участием известных музыкантов России и зарубежья, камерных ансамблей и оркестров. В программе - классика, джаз, блюз и танго, произведения современных композиторов и старинная музыка", - отмечается на портале.

Среди музыкантов - пианисты Юрий Мартынов и Яков Кацнельсон, клавесинистка Ольга Мартынова, первая скрипка Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Алексей Лундин, солист оркестра Государственного академического Большого театра России Борис Лифановский (виолончель).

В этом году на фестиваль приедут музыканты, редко играющие в России: гобоист Рафаэль Паласиос (Бельгия - Мексика) и первая флейта Измирского государственного театра оперы и балета Хуркан Айвазоглу (Турция).

"Gnessin air на Знаменке" - место встречи признанных мастеров и юных талантов. Фестиваль проводится с ежегодным образовательным интенсивом "Московская международная летняя школа в Гнесинке" и дает возможность представить на сцене новые имена.