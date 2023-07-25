Юта выпустила клип на песню "За ленту", посвященную защитникам страны

В нем снялись два командира морской пехоты с позывными Струна и Рокот

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заслуженная артистка Российской Федерации Юта (настоящее имя - Анна Осипова) выпустила видеоклип на песню "За ленту", в нем снялись два командира морской пехоты. Об этом во вторник ТАСС сообщила сама певица.

"Я выпустила новый клип "За ленту", в котором приняли участие два командира морпехов с позывными Струна и Рокот, - рассказала собеседница агентства. - В видео вошли документальные кадры событий специальной военной операции (СВО)". Песня посвящена воинам, которые "сегодня защищают нашу родину".

Певица также рассказала, что композицию, в которой поется: "Мы поживем еще на этом свете! Дай бог мирного неба нашим детям!", уже слушают на передовой. "Песня уже скоро зазвучит и в эфире радиостанций Новороссии", - отметила она.

Юта создала музыку более чем к 40 сериалам, кинофильмам и спектаклям. С 2020 года она - артистка Центрального академического театра Российской армии. Лауреат премий "Золотой граммофон", "Шансон года" и других.