Вуди Аллен и Роман Полански покажут новые фильмы на Венецианском кинофестивале

Аллен представит фильм "Великая ирония", Полански - картину "Дворец"

РИМ, 25 июля. /ТАСС/. Режиссеры Вуди Аллен и Роман Полански представят на Венецианском кинофестивале новые фильмы. Как объявил во вторник Альберто Барбера, художественный руководитель старейшего в мире смотра, который в этом году пройдет в юбилейный, 80-й раз, обе картины будут показаны вне конкурса.

Аллен снял свой новый фильм "Великая ирония" (Coup de chance) во Франции на французском языке, но картина, как отметил Барбера, "отражает его фирменный стиль".

Полански покажет фильм-реконструкцию подготовки к празднику встречи нового 2000 года в швейцарской гостинице "Дворец" (The Palace). В картине снялась Фанни Ардан.

Кроме того, вне конкурса представят новый фильм Лилианы Кавани "Срок времени" (L’ordine del tempo), в котором наряду с известными итальянскими актерами снялась россиянка Ксения Раппопорт. Отметившей в этом году 90-летие Кавани, автору "Ночного портье" (Il portiere di notte, 1973) будет вручена почетная премия за вклад в кинематограф - "Золотой лев Святого Марка".

Среди фильмов внеконкурсной программы - шесть документальных, включая четырехчасовую ленту о работе знаменитого ресторана 93-летнего Фредерика Вайсмана и германскую картину об Афганистане после прихода к власти талибов.

По традиции на кинофестивале представят сериалы. В этом году их два - в одном из них сыграла Ольга Куриленко.

Отголоски забастовок в Голливуде

Барбера пояснил, что замена фильма открытия - "Претенденты" (Challengers) Луки Гуаданьино, который также должен был пройти вне конкурса, вызвана тем, что его выпуск отложен из-за забастовки актеров и сценаристов США, где он был сделан. По этой же причине в Венецию не сможет приехать Эмма Стоун, снявшаяся в одном из фильмов, вошедшем в основной конкурс. В целом Барбера отметил, что забастовка имеет "очень скромное" влияние на ход фестиваля, на котором не будет нехватки в звездах, особенно европейского и независимого кино.

Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства, как он исторически называется, пройдет с 30 августа до 9 сентября.